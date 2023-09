San Romolo Polemica sul cimitero: "Calcinacci e muffa nella struttura"

di Manuela Plastina

Da quasi tre anni i cittadini che hanno i propri defunti sepolti al cimitero di San Romolo, chiedono un’attenzione maggiore. Nel febbraio del 2021 organizzarono un incontro con l’amministrazione per segnalare alcuni piccoli–grandi problemi, "ma da allora niente è cambiato – denuncia il consigliere comunale Sonia Redini (gruppo Cittadinanza Attiva) –. Fra i servizi in carico a un’amministrazione comunale, quello cimiteriale è senz’altro uno dei più delicati: abbiamo 11 cimiteri sul territorio, oltre a quello congiunto con Rignano di San Donato in Collina. Quelli nelle frazioni più piccole hanno tutti bisogno di più attenzione".

A San Romolo, su un lato del cimitero, si sta progressivamente staccando dalla parete il lastricato; ha ceduto il cancello di entrata e così non si chiude più: è stato messo un gancio non sicuro per tenerlo socchiuso.

C’è muffa sul soffitto, lo sgabello per raggiungere i forni più alti è troppo pesante, il lavandino probabilmente è ostruito. "Sono tutte richieste di sistemazione talvolta modeste, ma metterci mano sarebbe segno di attenzione e di cura di un luogo con un valore sociale importante". Il Comune ha investito molto nell’edilizia cimiteriale, "ma bisogna intervenire anche su queste realtà per non essere costretti, col passare del tempo, ad opere di ripristino più onerose".