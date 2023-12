San Mauro, l’assemblea sui cimiteri

Un’assemblea pubblica per fare il punto sulle condizioni del cimitero di San Mauro a Signa. L’appuntamento si terrà domani, giovedì 21 dicembre, alle ore 17.30 nella sede della Misericordia di San Mauro a Signa. Sarà l’occasione per parlare con i cittadini "in merito allo stato dell’arte e agli interventi previsti sui cimiteri del territorio" dopo le tante polemiche e proteste che negli ultimi anni hanno caratterizzato i campisanti del territorio comunale. All’incontro interverranno il sindaco di Signa Giampiero Fossi insieme ad alcuni funzionari dell’amministrazione comunale e ai rappresentanti del Consorzio Opere della Misericordia di Firenze che si sta occupando della manutenzione. L’edificio ha da tempo vari problemi strutturali, tanto che è stato necessario puntellare e transennare alcuni forni. A questo si sono aggiunti negli anni il malfunzionamento dell’ascensore e problematiche alle scale e alle coperture.