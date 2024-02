San Marino. Paradiso dei collezionisti

Morandi

Le Poste di San Marino Spa divisione Filatelica e Numismatica hanno riorganizzato gli uffici cambiando il sistema informatico e sostituendo gran parte del personale. Nel 2023 con 30 francobolli suddivisi in 17 emissioni sono stati affrontati svariati temi come “La Giornata delle Donne nella Scienza“, il 75° anniversario della nascita di Gino Strada con un foglietto dedicato a Emergency e il Giro d’Italia d’epoca. Non sono certo mancati i richiami a personaggi dell’arte e dello spettacolo come Andy Warhol, Guido Crepax indimenticabile fumettisca a cui si deve il personaggio di Valentina ed infine Lucio Dalla con due francobolli emessi il 4 marzo 2023 stampati in foglietto dove il celebre cantautore, compositore e musicista viene rappresentato con soprapposizione di forme e di colori. Nel 2024 – per il momento – sono previste 11 emissioni che consentiranno alle Poste di San Marino di rimanere nel cuore e nei desideri dei collezionisti più attenti. Saranno ricordati il 60° anniversario della scomparsa del pittore Giorgio Morandi , il 160° anniversario della morte di Domenico Maria Belzoppi (notaio, politico e statista dell’800 sostenitore di una rigida salvaguardia dell’indipendenza della Repubblica), il 100° anniversario dell’Associazione nazionale stampa sportiva e l’80° anniversario della battaglia di Monte Pulito con il sacrificio dell’eroico fuciliere gurkha il nepalese Sher Bahadur Thapa.