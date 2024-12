San Jacopo, il cammino si allunga

Unanimità, in consiglio comunale, per il rinnovo dell’accordo che consente di proseguire l’attività di promozione del Cammino di San Jacopo per il quinquennio 2024-2028, prevedendo anche la possibilità di prolungarlo fino a Livorno, passando dai territori di Pisa e San Giuliano Terme. La precedente convenzione era stata siglata, con gli altri 16 Comuni attraversati dall’itinerario, nel 2020. Nei mesi scorsi l’associazione Il Pellegrino ha proposto di ampliare il tracciato fino a Livorno in modo da connetterlo per chi volesse proseguire il percorso connettendosi ai cammini iacopei per raggiungere Santiago de Compostela. La nuova convenzione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli Enti.