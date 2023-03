San Jacopino, in fiamme i cassonetti della differenziata

Cassonetti in fiamme in via Benedetto Marcello

Firenze, 20 marzo 2023 - In fiamme i cassonetti di via Benedetto Marcello, nel quartiere di San Jacopino. A denunciarlo il comitato Cittadini attivi San Jacopino. La colonna di fumo ha immediatamente attirato l'attenzione dei passanti e l'odore ha raggiunto le finestre dei residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 14.30 e dopo dieci minuti precisi è arrivata la richiesta di intervento ai soccorsi.

Nel giro di un'ora le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse. Saranno le indagini a chiarire eventuali responsabilità e se si tratti o meno di un atto doloso. Due mesi fa, sempre in piazza San Jacopino, sono andati a fuoco i cassonetti interrati tra gli sguardi increduli degli abitanti. “Difficile capire se si tratti di un incendio doloso o dovuto a un atto di distrazione. Però due episodi in due mesi sono tanti” dice Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini Attivi San Jacopino.

I sistemi di raccolta differenziati Alia più volte sono finiti nel mirino di vandali. Ripetuti i danneggiamenti dolosi contro le centraline elettroniche dei nuovi cassonetti digitali posizionati da Alia Servizi Ambientali a Firenze in strade limitrofe a piazza Vieusseux. Secondo quanto denunciato a novembre da Palazzo Vecchio e Alia, ignoti, utilizzando un trapano, hanno perforato in sequenza la parte centrale del display delle centraline dei contenitori apribili con A-pass personale, rendendoli inservibili. Le postazioni sono state colpite in via Milanesi, via Meyer, via Scipione de' Ricci, via Zobi, via Bonaini, via Romagnosi, via Pagnini, via Bianchi ed altre strade vicine al centro storico. I tecnici di Alia sono intervenuti per sostituire le 130 centraline danneggiate nel mese di novembre e l'azienda ha presentato denuncia ai carabinieri per danneggiamenti fatti con dolo.

"Non ci fermeremo di fronte a qualche vandalo o criminale che rovina i nostri cassonetti - ha affermato Andrea Giorgio, assessore all'Ambiente del Comune -. Chiediamo a tutti di darci una mano, di presidiare e porre attenzione, di denunciare come abbiamo fatto noi insieme ad Alia. Questi atti danneggiano un bene comune e hanno un costo per tutti noi. Sono contro l'interesse dei cittadini e dobbiamo condannarli e combatterli".