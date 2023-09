San Jacopino, colpo in appartamento in pieno giorno: "Siamo sotto assedio"

Firenze, 18 settembre 2023 - Quando sabato dopo pranzo è rientrato nel suo appartamento quasi non credeva ai propri occhi: cassetti aperti, valigie a terra, vestiti sotto sopra, buste sparse lungo il pavimento. La presa di coscienza è stata immediata: qualcuno, nella mattinata, mentre lui era via si era intrufolato nella sua abitazione di via Pier Luigi da Palestrina. Secondo quanto ricostruito, i ladri sarebbero entrati forzando la porta principale. Senza lasciare traccia, i malviventi sono poi scappati con oro e scarpe.

La denuncia arriva dal comitato Cittadini attivi San Jacopino: "Il nostro quartiere è sotto assedio, furti in appartamento e nelle auto sono all'ordine del giorno ormai" sottolinea Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino. L'allarme ora sale nella vicina via Cassia dove ignoti, su due portoni, hanno lasciato un simbolo che nel vocabolario dei topi d'appartamento significa "si può rubare".

In via Benedetto Marcello, invece, l'ennesimo raid sulle auto in sosta. "I controlli spot non servono a nulla – prosegue -, serve un presidio fisso in orario notturno e più telecamere".