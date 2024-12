San Donato, squadra in palla: "Fiducioso per il ritorno"

Le due vittorie di fila contro buone squadre, hanno consentito al San Donato Tavarnelle di mettere in cascina 6 punti, utili ad archiviare il girone di andata di serie D ritrovando il sorriso. La squadra gialloblù grazie a questi due successi, è uscita dalla zona rossa della classifica del girone E, assestandosi all’11mo posto che consente di guardare avanti con fiducia. Superata la festività natalizia, la squadra si sta già rimettendo in moto: il 5 gennaio ci sarà la partitissima sul campo del Siena dell’ex tecnico Lamberto Magrini.

Il direttore sportivo Tommaso Ghinassi fa un bilancio dei 21 punti conquistati dalla squadra. "Considerata come è stata la partenza – afferma – girare a 21 punti mi fa sentire soddisfatto. A livello di risultati in avvio abbiamo faticato, ma c’era da aspettarselo in quanto la squadra era stata ricostruita in toto. Non ho niente da rimproverare, perché le prestazioni ci sono sempre state. Per questo motivo ho cercato di trasmettere fiducia all’ambiente. Ci siamo rialzati per merito del lavoro del mister Bonuccelli e dei ragazzi, che quotidianamente mostrano senso di attaccamento e appartenenza; valori per me fondamentali".

Per quanto riguarda il girone di ritorno, il ds dice: "Notoriamente è molto più complicato rispetto all’andata, in quanto le squadre completano le loro lacune con inserimenti. Il nostro obiettivo salvezza è ancora lontano: sono convinto che in campo troveremo la forza necessaria per affrontare quelle sfide utili per riprenderci quei punti persi per strada per arrivare prima possibile al traguardo salvezza".

E sul suo ruolo di direttore sportivo, commenta: "È un’esperienza importante. Ringrazio la società che mi ha permesso di intraprendere questo nuovo percorso, facendomi lavorare in autonomia, standoci vicino anche nei momenti di difficoltà".

