San Donato, secondo stop di fila. Beffa nonostante il vantaggio

Fezzanese

2

San Donato Tavarnelle

1

FEZZANESE: Pucci, Salvetti, Giammarresi, Cantatore (91’ Del Bello), D’Alessandro, Masi, Scieuzo, Bruccini, Ngom (63’ Beccarelli), Lunghi, Campana. A disp. Calò, Martera, Giampieri, Sacchelli, Stradini, Mariotti, Antezza. All. Ruvo.

SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Croce, Carcani (85’ Seghi), Gistri, Maffei, Bruni, Pecchia (58’ Doratiotto), Vitali Borgarello, Manfredi (76’ Senesi), Sylla, Menga (58’ Dema). A disp. Leoni, Falconi, Ascoli, Bianchini, Calonaci. All. Bonuccelli.

Arbitro: Isoardi di Cuneo.

Marcatori: 7’ Maffei, 16’ Scieuzo, 36’ Ngom.

Note: espulso al 93’ mister Ruvo.

SERAVEZZA – Seconda sconfitta consecutiva del San Donato Tavarnelle che perde 2-1 a Seravezza subendo la rimonta della Fezzanese fanalino di coda del girone E di serie D. All’undici fiorentino non basta il vantaggio iniziale subendo la reazione dei verdi di Fezzano per i quali risulta decisivo un gol del neoacquisto Ngom, ieri all’esordio. Il team di Vitaliano Bonuccelli recrimina per le occasioni da rete fallite e si vede risucchiato in zona play-out al quindicesimo posto. Eppure già al 7’ i gialloblu ospiti si portano vantaggio con una girata di Maffei su cross di Sylla. Al 13’ Croce manca, da sottomisura, la deviazione vincente su cross di Carcani. Al 16’ pareggia Scieuzo con un diagonale da posizione defilata deviato da un difensore toscano che spiazza Tampucci. Al 18’ il neoacquisto Ngom, al suo esordio, si libera dal limite e calcia di poco a lato. Al 20’ un tiro-cross di Menga esce alto di poco. Al 36’ i fezzanoti ribaltano il risultato grazie a Ngom che segna in tap-in riprendendo una respinta di Tampucci sul precedente colpo di testa dello stesso Ngom su bel cross di Bruccini. Il San Donato non molla: al 60’ Manfredi in mischia si gira bene, ma calcia alto da sottomisura. Al 65’ Tampucci para una capo. All’80’ Pucci è attento sulla conclusione del neoentrato Senesi. All’83’ Doratiotto mette a lato, da pochi passi, su cross di Sylla.

P.G.