San Donato, il risultato va stretto. Colpiti tre pali, rimonta su rigore

San Donato Tavarnelle

1

Fulgens Foligno

1

SAN DONATO TAVARNELLE: Leoni, Croce, Carcani, Falconi (58’ Cecchi), Gistri, Bruni, Ascoli (65’ Senesi), Borgarello, Manfredi, Sylla, Menga (55’ Dema). All. Bonuccelli.

FULGENS FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Mancini, Ceccuzzi, Nuti, Schiaroli, Settimi (64’ Panaioli), Brevi, Tomassini (75’ Durso), Khribeck (70’ Di Cato), Calderini (83’Pupo). All. Manni

Arbitro: Illiano di Napoli.

Marcatori: 43’ Tomassini, 77’ Borgarello (rig).

Note: ammoniti Borgarello, Carcani, Manfredi, Bruni, Santarelli, Sylla, Bonuccelli, Senesi, Ceccuzzi.

TAVARNELLE - Soffre, va sotto, poi trova coraggio e determinazione colpisce tre legni e pareggia. In particolare quello visto nel secondo tempo è stato un San Donato Tavarnelle che ha saputo chiudere tutti i rifornimenti alla Fulgens Foligno e il pari di Borgarello dal dischetto premia lo sforzo compiuto. Era stato subito San Donato Tavarnelle con una incursione da calcio: al 17’ ci prova Sylla che va sul fondo, mette il pallone a centro area, arriva Manfredi che colpisce di tacco, ma Tognetti con un colpo di reni, allontana. Al 23’ i chiantigian protestano per un tocco in area ai danni di Sylla. Al 26’ il Foligno va in rete con Settimi di testa, ma il gol viene annnullato per sbandieramento del guardalinee. Per tutti e 20 i minuti che mancano per arrivare alla fine del primo tempo è il Foligno a fare il gioco e mettere sotto i chiantigiani. Che al 43’ subiscono gol: palla in profondità, non intervengono difensori e Tomassini insacca. Due minuti e il San Donato Tavarnelle potrebbe pareggiare, ma il colpo di testa di Sylla si stampa sulla traversa e sul rimpallo Manfredi viene chiuso in angolo. Nella ripresa si riparte da una nuova traversa, stavolta di Tognetti. Al 66’ Sylla scambia con Manfredi, palla a Tognetti che colpisce il palo. Poi al 77’ calcio di rigore: Carcani viene toccato in area da Di Cato dal dischetto segna Borgarello per il pareggio. La partita di fatto finisce qui.

