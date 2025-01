San Casciano Val di Pesa, ladri messi in fuga da un passante

San Casciano (Firenze), 27 gennaio 2025 – Ladri in azione in un orario inconsueto nel centro del paese. E’ successo domenica 26 gennaio poco dopo le 21. A far desistere i ladri è stato un signore che passava davanti al condominio.

Il fallito tentativo di furto

I malviventi erano in due, perlomeno sul pianerottolo del primo piano dell’abitazione. Il signore di passaggio ha sentito sferrare dei forti colpi, ha alzato la testa e sulla terrazza ha notato due individui che armeggiavano, o meglio, avevano aperto il cancelletto d’ingresso smurando parte dell’intonaco, e stavano forzando la persiana rompendo alcune stecche.

L’altro era intento a forzare il portoncino d’ingresso. I due, vistosi ormai scoperti, hanno sceso di corsa la rampa di scale. Uno ha preso anche un secchio della nettezza, facendo finta di portarlo sulla strada, ma quando si è trovato l’uomo davanti alle scale, ha fatto un salto precipitandosi nella strada. Il secondo invece ha girato la casa saltando un cancello e rovinando su una pianta di limoni.

Fuga e testimonianze

Il tempo di rialzarsi e si è catapultato nella rete del giardino che confina con il parcheggio dove probabilmente c’era un complice in macchina. “Non saprei riconoscerli - ha detto l’uomo che li ha messi in fuga – Erano vestiti di nero con una sciarpa che gli copriva il viso, due tipi alti e atletici che non hanno mai aperto bocca”.

Conseguenze e preoccupazioni dei residenti

Nel frattempo è tornata anche la coppia che abita nell’appartamento, increduli nel vedere tanta gente davanti casa, tra queste persone del condominio e alcuni passanti che si erano fermati a vedere cosa stava succedendo. Nonostante i danni subiti hanno cercato di rientrare in casa, ma i ladri nel tentativo di forzare la serratura, l’hanno bloccata.

L’unica cosa da fare a quel punto è stata quella di chiamare oltre che i carabinieri, anche i vigili del fuoco per consentire loro di far rientro in casa. Pochi giorni prima a poca distanza i ladri erano riusciti a entrare in un altro appartamento, riuscendo a saccheggiare la casa.

“Da qualche tempo abbiamo segnalato che alcuni lampioni non funzionano, rendendo la strada particolarmente buia e quindi questo agevola i malintenzionati - raccontano i residenti - E sinceramente adesso siamo stufi e angosciati quando rientriamo nelle nostre case con la paura oltre di trovarci i ladri, di trovare la casa sotto sopra”.

Antonio Taddei