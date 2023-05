A San Casciano l’arte si vive fuori dagli spazi canonici, in piazza della Repubblica, con il progetto che si rivolge a coloro che intendono raccontarsi attraverso le molteplici forme espressive. In questi giorni madre e figlio convivono in un unico corpo e risplendono di una luce marmorea. È l’opera dell’artista fiorentino Antonio Crivelli, realizzata in marmo rosa del Portogallo e appartenente alla serie delle "Essenze Immaginali". La stele richiama l’esperienza arcaica più profonda fra quelle che popolano l’immaginario collettivo, ovvero la fusione tra madre e bambino nella dimensione della maternità.