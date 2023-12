Salvini in visita privata agli Uffizi. L’incontro con Eike Schmidt

Firenze, 2 dicembre 2023 – L’attesa è per il ‘vertice sovranista’ di domani, ma nel frattempo il leader della Lega nonché ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è concesso una visita privata agli Uffizi. Un’occasione di incontro con il direttore Eike Schmidt, probabile candidato sindaco di Firenze per il centrodestra.

E infatti i due non hanno perso occasione per mostrarsi in una foto all’interno del museo. Lo scatto, diffuso dall’entourage del ministro, mostra i due davanti alla Maestà di Giotto. Come spiega però una nota del museo, quello tra Salvini e Schmidt è stato un semplice saluto. Il direttore non ha infatti preso parte al tour serale della delegazione europea di Identità e Democrazia di cui faceva parte il leader della Lega in quanto impegnato a Palazzo Pitti in un evento sulla musica sacra nel Rinascimento con donatori internazionali.

Nei giorni scorsi la visita è stata al centro di polemiche in città tra il sindaco Dario Nardella, Schmidt e la Lega, per i possibili connotati politici dell'iniziativa. La visita, in forma privata, si è svolta dopo l'orario di chiusura delle Gallerie, alle 18;30. Previste visite guidate in italiano, inglese e francese. Del gruppo di visitatori fanno parte gli eurodeputati della Lega Marco Zanni, presidente del gruppo Identità e Democrazia, Susanna Ceccardi, e tra gli altri, l'estone Martin Helme di Ekre, George Simeon di Aur Romania, insieme a rappresentanti del Danish people party e anche una delegazione francese.