Salvati i libri di Marco. Via dal sottopasso ora il banco alle Cure

Marco, il “libraio” del sottopasso delle Cure, avrà il suo banco di libri usati al mercato rionale. Ha avuto l’ok della Giunta una delibera proposta dall’assessore a Welfare, casa, integrazione Nicola Paulesu che accoglie il progetto “Il Rifugio” predisposto all’associazione Solidarietà Arcobaleno Istituto Andrea Devoto. Marco aveva trovato riparo nel sottopasso, era noto ai residenti come “il libraio” dal momento che aveva cominciato a raccogliere libri usati che proponeva a offerta libera, in uno spazio che chiamava “rifugio”. Ora per lui è stato predisposto un progetto di emancipazione che prevede anche l’opportunità di svolgere quest’attività in modo regolare, attraverso la realizzazione di un banco di raccolta offerte, tramite la donazione di libri al mercato rionale delle Cure. Non solo: il progetto prevede anche l’accompagnamento verso una sistemazione alloggiativa in una delle strutture territoriali in collaborazione con l’Ufficio Accoglienza dei servizi sociali. Il progetto, a partire da quest’esperienza, porterà gradualmente all’avvio di una piccola impresa, grazie al supporto degli operatori di strada per gli adulti che in questi mesi hanno costruito avuto un rapporto costante con Marco.

"Marco è ormai conosciuto nella comunità delle Cure per le sue qualità e con questo progetto proviamo a dare gambe alla sua idea. – sottolinea l’assessore Paulesu – Si tratta di un progetto di emancipazione che vede una presa in carico complessiva, con una risposta di tipo alloggiativo e un percorso verso l’autonomia". "Questo progetto è un esempio di un bellissimo lavoro di squadra – spiega l’assessore alla Sicurezza urbana Andrea Giorgio – Dopo l’operazione di pulizia straordinaria avevamo annunciato che stavamo lavorando con questo obiettivo che ora ha preso forma". All’interno del sottopasso, inoltre, verrà installato un piccolo spazio per il book sharing gratuito il cui corretto funzionamento verrà monitorato da Marco.