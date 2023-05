Sale la febbre per il calcio storico Le modalità della caccia al biglietto Disponibili tre settori su quattro

Si avvicina l’appuntamento con il Calcio Storico. Da stamani si potranno acquistare i biglietti delle due semifinali del 10 e 11 giugno. Le modalità sono rigide: oggi, dalle 10 alle 19, esclusivamente presso la sede del BoxOffice in via delle Vecchie Carceri 1. Si potrà pagare con bancomat o carta di credito (no contanti, no American Express). La distribuzione dei numeri per la coda di acquisto avverrà dalle 8. Ciascuno potrà acquistare un numero massimo di 4 biglietti a partita. Quanto al costo dei biglietti, è di 50 euro per Tribuna C (tribuna al sole, posto unico non numerato) e 29 per Curve colori (posto unico non numerato). La Tribuna A sarà dedicata ad ospitare i figuranti del Corteo della Repubblica Fiorentina, quindi non saranno disponibili biglietti per la vendita al pubblico.