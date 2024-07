Sagginale e Legnaia ok. Due ripescaggi in Prima

Audace Legnaia, Sagginale e Vicchio in paradiso. Le tre società, dopo aver disputato eccellenti campionati, ottengono il ripescaggio alla serie superiore. Audace Legnaia e Sagginale salgono con pieno merito in Prima categoria, mentre la Sandro Vignini Vicchio ottiene il passaggio in Seconda categoria.

Il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd, nel comunicato che mostra gli organici delle varie categorie in vista dei prossimi campionati, ha ufficializzato queste decisioni. Il Sagginale, primo in graduatoria di merito tra le vincenti degli spareggi regionali tra chi ha prevalso nei play off dei rispettivi gironi, sale in Prima Categoria; mentre la Sandro Vignini Vicchio, tredicesima in graduatoria come perdente delle finali dei play off, viste anche alcune rinunce, è promosso in Seconda Categoria. Si tratta di una storica prima volta per la giovane società vicchiese.

Ottiene il passaggio in Prima Categoria anche l’Audace Legnaia in virtù del posto lasciato libero dal Belmonte che ha ratificato la fusione col Grassina. Una bella soddisfazione per il blasonato e qualificato club fiorentino di via Dosio che torna a riveder le stelle.

Un sogno che può diventare realtà riguarda l’Antella calcio che spera di salire dalla Promozione in Eccellenza. L’Antella è prima in graduatoria di merito e se lo Zenith Prato verrà ripescato in Serie D per graduatoria di merito (come sembra quasi sicuro) i biancocelesti potranno festeggiare. La Lega Nazionale Dilettanti entro pochi giorni ufficializzerà graduatorie, rinunce, controlli dei bilanci societari e ripescaggi in Serie D.

Francesco Querusti