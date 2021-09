Firenze, 22 settembre 2021 - Un pacco indirizzato a Lazzaro Renato Pieraccini, contenente i sacchi rossi per la raccolta dei rifiuti destinati ai malati di Covid. Come migliaia di altri, anche a lui spettavano i tristemente famosi sacchi rossi. Chi è positivo al virus deve buttare la spazzatura lì dentro, poi Alia si occupa del ritiro con tutte le precauzioni del caso. Una specie di lettera scarlatta da apporre di fronte a casa, ma insomma, di fronte all'emergenza pandemica non si può fare tanto gli schizzinosi.

C'è un problema però: il plico è arrivato a casa Pieraccini, a Firenze, il giorno 21 settembre 2021. E Lazzaro Renato sono 18 mesi che non c'è più: "Mio padre è morto il 19 marzo 2020, una delle prime vittime del Covid a Firenze", racconta il figlio Massimo, noto per il suo impegno sociale. Massimo Pieraccini infatti presiede il Nopc-Nucleo operativo di protezione civile, l'associazione fiorentina che si occupa di logistica dei trapianti, vale a dire queli "angeli" che trasportano le cellule per i trapianti di midollo in giro per il mondo. Un'attività benemerita condotta con la sorella Patrizia e con una squadra eccezionale di volontari per la quale Pieraccini è stato anche premiato dal Quirinale. "Diciotto mesi dopo mi arriva questo pacco", dice senza commentare ulteriormente il disguido.

Luca Boldrini