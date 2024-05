Saccardi punta sull’esperienza. Capolista il sindaco del Viola Park

Competenza e conoscenza della città. È la ricetta adottata da Stefania Saccardi, candidata a sindaco di Firenze, per dar vita alla lista di candidati ai seggi del consiglio comunale di Firenze. "Abbiamo fatto una testa di lista che vede in cima – spiega Saccardi – i segretari del partito di Italia Viva: Francesco Casini e Francesco Grazzini, le nostre due consigliere comunali Mimma Dardano e Barbara Felleca, il consigliere regionale Maurizio Sguanci, il consigliere di quartiere Edoardo Trallori. Poi abbiamo scelto di inserire in lista persone che rappresentano diversi mondi della città: quello dell’università, delle professioni, dell’associazionismo, quello medico". Una micro ecosistema, quindi, che cerca di ricreare valori e istanze della città e della società. "Rappresentano la società - ribadisce per la candidata sindaco -. Si parte da una testa di lista dove si trovano amministratori e segretari e poi si prosegue con un gruppo selezionato di persone che rappresentano in modo poliedrico la nostra comunità".

Quanto agli alleati: "Ringrazio Maurizio Folli (Psi) e Carlo Ferrari (LibDem), che oltre a dare un grande contributo – aggiunge – per la formazione della lista, anche seguendo le procedure amministrative, sono sicuramente un elemento di grande valore".

L’uomo forte resta comunqueFrancesco Casini: il sindaco uscente di Bagno a Ripoli è diventato un volto noto ai fiorentini per aver coordinato l’operazione amministrativa necessaria a ospitare il nuovo centro sportivo della Fiorentina.

Francesco Grazzini è il coordinatore cittadino del partito, mentre tra i candidati ci sono Francesco Oriolo, responsabile dei servizi di ragioneria e contabilità dell’Ateneo fiorentino, gli avvocati Marco Passagnoli, Paola Poggi e le due penaliste Roberta Rossi (quota LibDem) e Mascia D’Antona, Scipione Roma (quota Psi), organizzatore di eventi congressuali, Lorenzo Vinciguerra, albergatore, Simone Lazzeri, medico ortopedico, Simone Tofani, agronomo e presidente della Federcaccia a Firenze. C’è anche l’ornitologo di fama mondiale Giuliano Passignani, 90 anni (da 65anni del Psi).