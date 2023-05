Saccardi-Del Re, giochi di tifo e di alleanze crociate da sindache

Piace a Stefania Saccardi giocare con le metafore. E si è divertita a farsi scattare questa foto: la fantasista col numero dieci e l’ala destra col sette. Anche se nel calcio moderno ai numeri non corrisponde più il ruolo, il gioco di squadra di Saccardi e dell’ex assessora all’urbanistica Cecilia Del Re, suggerisce qualcosa. Va oltre il sostegno alla viola nella finale a Roma che tutti vorremmo un po’ dimenticare. Erano insieme al consigliere comunale Pd Massimiliano Piccioli al Conventino dove Del Re è sempre stata regina, dai tempi in cui era assessora alle attività produttive. Questa foto cosa racconta? Tutto e nulla. Abbastanza per chi sa vedere oltre un’alleanza crociata alle Comunali.

iu