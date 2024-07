Rufus Wainwright . Piano e voce (canadese) al Teatro Romano

Definito da Elton John come "il più grande cantautore vivente", Rufus Wainwright approda sabato 20 luglio al Teatro Romano di Fiesole, nell’ambito dell’Estate Fiesolana (biglietti disponibili online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it). Uno spettacolo piano e voce in cui il pubblico potrà lasciarsi trasportare da melodie intrise di folk e sprazzi della tradizionale canzone americana. Rufus Wainwright si è distinto nel panorama musicale come uno dei più raffinati vocalist, autori e compositori della sua generazione: ogni suo concerto assume le sembianze di un piccolo scrigno sonoro dal quale fuoriescono sound che abbracciano più sonorità.