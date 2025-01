Schianto fatale, muore a 34 anni

Rufina (Firenze), 3 ottobre 2021 - Un motociclista di 34 anni è morto nella serata di ieri, 2 ottobre, in un incidente stradale. E’ successo poco dopo le 20, sulla strada statale 67 all’altezza di Masseto nel Comune di Rufina. Il veicolo sul quale viaggiava si è scontrato con un’autovettura. Ferito anche un giovane di 22 anni, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Confraternita Misericordia di Dicomano e l’automedica mike 4, operativa su tutta la Valdisieve. Purtroppo per il conducente del mezzo a due ruote, nonostante le cure sul posto, non è stato possibile che constatare il decesso. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto con l’auto e per la successiva, rovinosa, caduta sull’asfalto, che non ha lasciato scampo al giovane, del quale non sono state rese note le generalità.

Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pontassieve che hanno chiuso la strada in entrambe i sensi di marcia per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione della salma ed i rilievi del caso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità che dovranno capire con esattezza cosa sia accaduto e le cause che hanno portato allo scontro fra i mezzi. Presente sul luogo dell’incidente anche il sindaco di Rufina Vito Maida, che via pagina Facebook ha postato informazioni utili per il traffico come la chiusura della Tosco-romagnola per il tempo necessario a effettuare soccorsi e rilievi. Rallentata in maniera sensibile anche la viabilità sulla Colognolese, sull’altra riva della Sieve.

Pochi giorni fa sulla medesima strada all’altezza del ristorante “Da Marino” si era verificato un altro grave incidente stradale, fortunatamente fuori pericolo di vita la donna alla conduzione della autovettura coinvolta. Sui Social si è acceso nuovamente il dibattito sulla pericolosità del tratto. Nei mesi scorsi i sindaci di Pontassieve, Pelago, Dicomano e Rufina proprio sulle pagine di La Nazione invitavano Anas e Regione ad arrivare il prima possibile ad un progetto definitivo della variante di Rufina per giungere ad un decongestionamento del traffico nel capoluogo ed prevenire dunque la pericolosità della SS67.