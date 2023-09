Angela Finocchiaro

per la Liberazione

Lunedì Rufina festeggia l’anniversario della sua Liberazione dal nazifascismo. Una data importante celebrata con grande partecipazione. E molte sono le iniziative in programma durante questo fine settimana per celebrare insieme questa storica data. Un programma iniziato ieri, in occasione dell’anniversario dell’armistizio del 1943, al Piccolo Teatro, con uno spettacolo con Angela Finocchiaro, promosso dall’Anpi. Poi alle 21, nei locali della Biblioteca, un’iniziativa per ricordare il ruolo di una donna straordinaria come Bianca Bianchi.