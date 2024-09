Rubinetti a secco. In via Bolognese i residenti protestano

Un’altra giornata con i rubinetti a secco per gli abitanti di via Bolognese. A causa di lavori di notte alle tubature i cittadini si sono trovati senz’acqua dalle 23 di martedì. Nonostante un primo avviso da parte di Publiacqua, che avvertiva del ritorno dell’acqua nelle prime ore di ieri, molti hanno dovuto attendere per tutto l’arco della giornata.

La società ha spiegato che le operazioni di riapertura vengono svolte in modo graduale per evitare ulteriori problemi sulla rete idrica interessata, così il ritorno alla piena normalità di tutte le utenze, dopo varie comunicazioni ai cittadini, era stato spostato alle 15.30. Anche per quell’ora, però, niente acqua.

"Ci continuano a dire orari diversi e puntualmente non vengono rispettati – si lamentava ieri pomeriggio una cittadina di via Bolognese – non hanno previsto neanche le autobotti e ancora non sappiamo quando verrà ripristinata l’acqua".

Le zone coinvolte dal disagio sono state Careggi, Castello, Serpiolle e limitrofe oltre che su via Bolognese, tratto dal Ponte Rosso a via Salviati, via della Pietra e via Montughi, anche nella zona le Cure limitrofa a via Faentina e fino a Ponte alla Badia, comprese via Trieste, via Trento, via Jahier e limitrofe, zona Poggetto a nord di via Vittorio Emanuele, ad esempio via Mercati, Bardelli e limitrofe, via cappuccini, via Santa Marta, via di Careggi e limitrofe, Trespiano, Pian di San Bartolo, Montorsoli, S. Croce al Pino.

Publiacqua ieri ha annunciato che i lavori su via Bolognese sono conclusi per quanto riguarda le utenze servite dal serbatoio Massoni (Castello, Serpiolle, Capornia, Cercina, Careggi e limitrofe) e che quindi la situazione dovrebbe tornare "progressivamente e gradualmente alla normalità".