Ruba abbigliamento presa in flagranza

Ruba abbigliamento in un negozio del centro di Firenze, una 30enne è stata arrestata per furto aggravato.

La donna, ungherese, già nota alle forze dell’ordine, secondo quanto ricostruito, è stata sorpresa dai carabinieri, nella giornata di martedì, mentre usciva con alcuni golf e vestiti in mano da un negozio di abbigliamento in via Panzani e l’hanno seguita per fare un controllo.

Alla vista dei militari, la 30enne ha accelerato il passo, poi ha seminato vestiti e golf per strada nel tentativo di darsi alla fuga ma è stata bloccata e arrestata dalla pattuglia.

Ieri, all’udienza per direttissima, il tribunale ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La refurtiva, del valore di 125 euro, è stata recuperata e restituita al direttore del negozio.