Ruba capi di abbigliamento da oltre 500 euro: arrestato

Firenze, 10 marzo 2025 – Ruba 500 euro di indumenti e cerca di scappare. Per questo, è stato arrestato un 61enne italiano, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo è stato bloccato da un addetto alla sicurezza di un negozio in via Por Santa Maria mentre stava cercando di portare via venti capi di abbigliamento per un valore commerciale di oltre 500 euro.

Il 61enne, aveva indossato una giacca in denim e un paio di pantaloni appena rubati e strappato la placca antitaccheggio a ben 10 capi danneggiandoli. L'uomo è stato arrestato.