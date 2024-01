Rsa Villa Solaria, via libera ai lavori. Mezzo milione per giardino e interni

Approvato dalla giunta comunale il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un intervento di manutenzione straordinaria che interesserà la Residenza Sanitaria Assistenziale Villa Solaria di via Fratelli Rosselli. Un pacchetto cospicuo di opere, per un importo totale di 400mila euro, che sarà finanziato in gran parte grazie ad un contributo assegnato dalla Regione alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest per i lavori per i quali il Comune di Sesto sarà il soggetto attuatore. Il progetto prevede, fra l’altro, interventi al giardino esterno con la sostituzione di un pino instabile (che sarà abbattuto) con un albero di Giuda e di cinque palme già tagliate in precedenza con tre alberi di biancospino e due di pruno ornamentale. Sempre per le opere esterne è fissato un intervento in copertura per il montaggio dei dispositivi di protezione anticaduta (linee vita, attacchi e ganci etc) per mettere in sicurezza l’accessibilità del tetto per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione. Di grande impatto sarà poi la manutenzione straordinaria della gronda sul lato di via Fratelli Rosselli, del resede interno e di via Venni: le opere in ponte comprendono fra l’altro lo smontaggio del manto di copertura, della gronda e la successiva realizzazione dell’impermeabilizzazione della stessa gronda con guaina oltre alla messa in opera di pluviali in rame. In calendario anche interventi sulle facciate.

