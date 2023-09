Rottamazione delle cartelle. Via alla fase 4

Miceli

Entro dopodomani, 30 settembre, ai contribuenti che alla data del 30 giugno scorso hanno presentato la domanda di adesione alla Rottamazione -quater l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una “Comunicazione” di accoglimento della domanda, contenente: l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda; i moduli di pagamento precompilati; le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente; o diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni. Si ricorda che i contribuenti che aderiscono alla “rottamazione-quater” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere: le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi. La normativa che disciplina la Rottamazione quater ha previsto le seguenti scadenze per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata: in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre.

