Rotta su Bagno a Ripoli. Tram, i primi interventi. Due hub da 592 posti. E arriva il piano alberi

La tramvia fa rotta su Bagno a Ripoli. Se non ancora sui binari intanto almeno nelle opere accessorie, parcheggi e nuovi alberi. Sono entrati infatti ufficialmente nel vivo i lavori della linea tranviaria 3.2.1 che da piazza Libertà arriverà al comune ripolese (7,2 chilometri di tracciato con 17 fermate. Si collegherà al sistema tranviario in piazza della Libertà con il capolinea previsto su un piccolo tronco posizionato lungo viale Don Minzoni).

Ieri infatti la giunta ha approvato, su proposta dell’assessore alla mobilità e tramvia Andrea Giorgio, la delibera relativa al primo stralcio del progetto esecutivo. Dopo l’avvio di alcune lavorazioni preliminari (tra cui le bonifiche belliche e varie asfaltature delle viabilità alternative nella zona di Gavinana dove sorgerà il nuovo ponte carrabile verso Bellariva) ora prenderanno in via i cantieri dei parcheggi scambiatori di Bagno a Ripoli e viale Europa. Saranno 592 i nuovi posti auto che si verranno a creare per far funzionare al meglio con i pendolari l’alternanza tra mezzo privato e mezzo pubblico.

ll parcheggio di Bagno a Ripoli (358 posti auto di cui 22 con ricarica per i veicoli elettrici) sarà destinato a intercettare il traffico proveniente dalla direttrice del Valdarno e della Valdisieve oltre a servire il nodo di interscambio tra il capolinea tranviario e il futuro hub del trasporto extraurbano. L’altro parcheggio scambiatore sarà invece realizzato in prossimità dell’incrocio tra il viale Europa e il viadotto Marco Polo e ingloberà anche l’attuale posteggio ’Europa’. Complessivamente i posti auto saranno 468 posti con 44 stalli per la ricarica dei veicoli elettrici finalizzati a intercettare le provenienze dalla vicina autostrada.

Capitolo verde. Entrambe le aree di parcheggio avranno una fascia alberata perimetrale e i filari alberati che ombreggeranno gli stalli. Sono state scelte – si spiega da Palazzo Vecchio – delle specie arbustive ed arboree autoctone ed è previsto l’impianto di aceri ricci e olmi ibridi resistenti alla grafiosi selezionati dal Cnr di Firenze. La crescita veloce degli esemplari delle due specie consentirà una veloce copertura dell’area destinata alla sosta delle macchine.

Nel parcheggio di Bagno a Ripoli sono previsti 406 alberi di cui 320 di nuovo impianto distribuiti su una superficie di circa 20.280 metri quadrati. La superficie a verde del parcheggio sarà di 6.500 metri quadrati a cui va sommata la superficie degli stalli inerbiti di 4.675 metri quadrati per un totale di 11.175 metri quadrati “verdi”.

Il parcheggio su viale Europa avrà all’interno 305 alberi di cui 247 di nuovo impianto distribuiti su di una superficie di quasi 15.550 metri quadrati di cui 2.316 metri quadrati a verde che, gli ulteriori 5.450 metri quadrati degli stalli inerbiti, porta a oltre quasi 7.770 i metri quadrati “verdi”. A questi si aggiungeranno gli stalli dell’attuale parcheggio Europa che verranno inerbiti.