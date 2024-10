Rotonde di Incisa, il sopralluogo: "Lavori finiti a inizio del 2025"

Procedono secondo il cronoprogramma fissato e annunciato i lavori delle rotonde di Incisa, ormai in fase avanzata di realizzazione. Lo ‘stato delle opere’ è emerso ieri mattina durante un sopralluogo nei cantieri delle due rotatorie: il primo intervento, riguardante la rotonda tra via XX Settembre, SR69 e Via Marconi, in particolare è ormai in fase di ultimazione e la rotatoria è già operativa.

Contestualmente, il cantiere per la seconda rotonda tra SR69, via Fratelli Rosselli e via Barberino è stato avviato in questi giorni. Questa nuova infrastruttura completerà la riqualificazione della viabilità d’ingresso a Incisa, eliminando tutti i semafori sia in entrata che in uscita dal paese.

Le ricadute previste sulla viabilità sono decisamente positive: le nuove infrastrutture sono infatti destinate a migliorare sensibilmente il flusso del traffico veicolare, in particolare lungo le principali direttrici in ingresso e in uscita dal centro abitato e in direzione autostrada.

"L’obiettivo – dice l’assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture Dario Picchioni (nella foto) - è quello di garantire un traffico più fluido e sicuro, riducendo al minimo le criticità e migliorando la qualità della circolazione. Già oggi, con la prima rotonda, i benefici sulla fluidità del traffico sono evidenti rispetto alla precedente configurazione semaforica, con una sensibile riduzione delle code e dei tempi di attesa".

Il dato positivo emerso dal sopralluogo è il rispetto dei tempi per le rotatorie che dovrebbe dunque portare, salvo grandi imprevisti, all’ultimazione dei progetti entro le scadenze fissate: "Siamo fiduciosi che tutte le opere infrastrutturali previste saranno completate entro l’inizio del 2025 – continua infatti Picchioni - consegnando alla nostra comunità un importante risultato per il miglioramento della viabilità locale".

Per la seconda rotonda ci saranno alcune variazioni in corso d’opera: "È in corso l’elaborazione di una piccola variante al progetto originario – conclude infatti l’assessore - in seguito ad alcune osservazioni emerse durante le fasi preliminari. L’adeguamento tiene conto delle esigenze del territorio, e nelle prossime settimane saranno apportate le modifiche necessarie per garantire una soluzione funzionale, con particolare attenzione alla connessione con i parcheggi adiacenti".