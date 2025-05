Rotary, il momento più importante. Al via il congresso della Toscana: "Un altro anno di grandi successi"

Mostrare i volti del Rotary. Questo sarà il filo conduttore del XII Congresso Distrettuale che oggi e domani coinvolgerà i rotariani di tutta la Toscana in un grande evento all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze. "Il Congresso rappresenta il momento più importante dell’anno rotariano – spiega il governatore Pietro Belli -, occasione di consuntivi e riepilogo dei temi affrontati. Il Rotary è un’associazione che vanta una rete globale di 1,2 milioni di persone intraprendenti, professionisti e imprenditori, uniti dall’obiettivo di generare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità".

Governatore Belli, può anticiparci qualcosa su quello che sarà il suo intervento?

"Introdurrò linee molto concrete, facendo riferimento al ’Fare’ di questa annata che va a concludersi; ciò che è stato fatto nel distretto 2071 (Toscana) e ciò che resta da fare, tenendo conto che 77 club rappresentano una grande ricchezza, insieme ai loro oltre 3.600 soci. Il governatore rappresenta solo la punta di una squadra al servizio dei club. Cito la presidente internazionale, Stephanie Urchick, e sottolineo che se il motto della sua annata, ’la Magia del Rotary’, ha potuto concretizzarsi è stato grazie all’instancabile lavoro dei club, senza i quali il Rotary non potrebbe esistere. E nel nostro distretto il livello di attività dei club è molto alto".

Quali sono stati i progetti distrettuali della sua annata?

"’Distretto per la Pace’ e ’Un cuore per l’Eritrea’. Per il primo progetto siamo riusciti a raccogliere 25mila dollari, diventando un Global Peacebuilder District. Questi fondi finanzieranno i centri della pace globali, dove vengono formati giovani che lavoreranno in istituzioni governative, militari e nelle scuole di 115 paesi, con lo scopo di promuovere la pace. Per il secondo progetto sono stati invece raccolti 21mila euro, che saranno devoluti alla fondazione Luigi Donato per monasterio e consegnati al dottor Bruno Murzi e alla sua équipe di cardiologi, che operano bambini affetti da gravi patologie cardiache".

Traguardi importanti, dunque…

"Assolutamente sì. E il merito va equamente ripartito tra i Club e tra tutti i componenti della Squadra Distrettuale, team operativo, assistenti, Presidenti di Commissione e Sottocommissione. Da non trascurare poi la crescita del Distretto 2071, che nell’anno rotariano 2024/25 ha visto la creazione di 4 nuovi Rotary Club, 1 Rotaract Club, 1 Interact Club e, grazie all’iniziativa del Rotary Club Firenze, 1 Rotakids dedicato ai più piccoli. Il Distretto ha avuto un aumento di 165 iscritti rispetto all’anno precedente, cosa questa che è stata resa possibile anche grazie al lavoro della Commissione presieduta dal Past Governor Arrigo Rispoli".

Caterina Ceccuti