Rockcontest Via alle danze In gara per diventare star

Aperte le iscrizioni al Rock Contest 2023 di Controradio, il concorso nazionale per artisti emergenti che seleziona e promuove il meglio della scena musicale italiana. Fino al 15 settembre sarà possibile registrarsi su www.rockcontest.it per iscriversi e provare a aggiudicarsi uno dei numerosi premi messi in palio: finanziamenti che vanno dalla registrazione di brani in studio alla realizzazione di un videoclip, passando per shooting fotografici, promozione e organizzazione di un tour. A questi si aggiungono riconoscimenti per i singoli progetti artistici. Al di là dei premi, partecipare al Rock Contest significa poter suonare davanti a un pubblico vero, incontrare colleghi e addetti ai lavori, intessere occasioni. Queste le caratteristiche che lo rendono il contest più importante e longevo d’Italia, che taglia il traguardo della 35esima edizione. Sul palco fiorentino, nelle vesti di partecipante in gara, giurato o ospite live, sono passati artisti del calibro di Patti Smith, Dario Brunori, Calibro 35, Colapesce, Cristina Donà, Ligabue, Diodato, Irene Grandi, Lo Stato Sociale, Manuel Agnelli, Motta, Piero Pelù, Stefano Bollani. Una giuria di addetti ai lavori selezionerà 30 bandsolisti che accederanno al concorso che si articolerà in cinque eliminatorie (dal 17 ottobre), due semifinali per poi arrivare alla finale del 25 ottobre. Oltre al pubblico, che voterà online, una giuria tecnica super qualificata stilerà la classifica definitiva.

Al primo classificato andranno 3.000 euro, al secondo 5 giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi in Italia, e al terzo 500 euro. Il brano che meglio riuscirà a esprimere desideri e inquietudini dei giovani si aggiudicherà il Premio Fondo Sociale EuropeoGiovanisì (2.000 euro); al testo che si distinguerà maggiormente per la positività dei valori e dell’impegno sociale andrà il premio Enrico Greppi "Erriquez" (2.000 euro). Il Premio Publiacqua, indetto da Publiacqua SpA e dedicato al brano che meglio esprime i temi della sostenibilità, climate change, biodiversità, accessibilità alle risorse, inclusione e uguaglianza, consiste nella produzione di un videoclip. Infine alla migliore canzone in italiano, in collaborazione con la testata Il Popolo del Blues, sarà assegnato lo speciale Premio Ernesto de Pascale, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico.

B. B.