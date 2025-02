Rivoluzione traffico. Partono i cantieri

Nuovi cantieri al via, a Signa, stavolta per il completamento di via Arte della Paglia verso l’Indicatore e per creare la connessione col nuovo ponte sul Bisenzio. Sono infatti in partenza i lavori in entrambi i lotti per il completamento di via Arte della Paglia verso nord, nei tratti da via del Metolo a via delle Bertesche e da via delle Bertesche alla rotatoria dell’Indicatore. Dopo la bonifica dagli ordigni bellici, è in corso di allestimento il cantiere ed è iniziata la preparazione del terreno per poi procedere alla realizzazione del rilevato della nuova viabilità. Sempre in via Arte della Paglia si stanno svolgendo gli interventi per il rialzamento della strada per connetterla con il nuovo Ponte sul Bisenzio.

"Siamo oggi a un punto di svolta importante, Signa sta cambiando volto – hanno detto il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Andrea Di Natale –. Grazie al completamento di questa arteria, via dei Colli e via Indicatorio saranno alleggerite dal traffico che quotidianamente sopportano. Soprattutto i mezzi pesanti percorreranno il nuovo tratto di via Arte della Paglia, con benefici per chi risiede sulla viabilità storica e anche per l’accessibilità alla zona industriale, un importante miglioramento per le imprese e per chi le deve raggiungere".

Oltre al prolungamento di via Arte della Paglia, un intervento reso possibile dai fondi europei, sono in corso i lavori di rialzamento della strada e connetterla con il nuovo Ponte sul Bisenzio. Per questo in via Arte della Paglia, tra via dei Renai e via Matteotti è stato previsto un restringimento e uno spostamento della sede stradale per consentire la realizzazione del rilevato stradale. "Si tratta di due interventi importanti, decisivi per la viabilità del nostro territorio", hanno chiosato Fossi e Di Natale.

Il tratto fra via delle Bertesche e l’Indicatore richiederà 280 giorni di tempo con una spesa di circa 1,7 milioni di euro; da via del Metolo a via delle Bertesche invece sono previsti 180 giorni di lavori con un costo di 695mila euro. Il collegamento col ponte infine dovrebbe invece essere concluso fra marzo e aprile.