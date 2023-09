Rivive il gemellaggiocon il grupo Geo

Il Gruppo escursionistico Geo di Pontassieve ha celebrato i 20 anni di amicizia con il gruppo di camminatori de L’ Amicale Laïque Section Randonnée del Comune gemellato di Saint Genis Laval. Una ricorrenza importante per un’amicizia tra due associazioni che ha sancito ancor più i legami di gemellaggio. Fin dai primi anni il gruppo Geo ha costantemente tenuto i rapporti con l’associazione L’Amicale Laïque Section Randonnée con cui ha condiviso la passione per il trekking, alternando ogni anno un soggiorno in Francia e uno in Italia. Quest’anno la scelta del loro incontro è stata Bormio.

Leonardo Bartoletti