Ritrovata la Vespa anni ’50 rubata dopo la spaccata: "Il mio grazie ai poliziotti"

FIRENZE

Una brutta sorpresa quella trovata lunedì mattina dal titolare di un’agenzia immobiliare di piazza della Libertà: vetrata in frantumi e una Vespa d’epoca, un caro ricordo di famiglia da anni trasformato in un oggetto d’arredamento per abbellire la vetrina della sua attività, sparita nel nulla.

La vittima tuttavia non si è persa d’animo rivolgendosi alla vicina questura di via Zara.

I Falchi della Squadra Mobile hanno subito passato al setaccio le immagini della videosorveglianza cittadina individuando, in pochi giorni, i presunti autori del furto: un 33enne di origine albanese, residente a Montemurlo, già noto alle forze di polizia e un 36enne di Agliana.

La Vespa è stata così recuperata e restituita al proprietario.

Oltre a riprendere i due, intenti a spingere la Vespa, le telecamere hanno inquadrato anche l’auto, una Audi station wagon sulla quale i due avevano caricato la Vespa. Le telecamere hanno ripreso anche la targa. Il mezzo era intestato a un parente dei due. La polizia ha così scoperto chi fosse a bordo la domenica notte precedente. I due - denunciati poi per furto aggravato - hanno subito “confessato“ e contribuito al ritrovamento della preziosa due ruote. La Vespa si trovava da un carrozziere, inconsapevole della provenienza del veicolo, che avrebbe aggiustato alcune ammaccature compiute proprio durante il furto.

Tanta la gioia dell’agente immobiliare, che ha ringraziato di cuore la Polizia di Stato per avergli riportato un importate ricordo di famiglia, del quale non passa però in secondo piano neanche il suo valore commerciale di oggi, considerandone anche la rarità.

ste.bro.