"Ritorno trionfale a Calenzano per il film "Via Don Minzoni n. 6" di Andrea Caciagli: proiezione speciale al Teatro Manzoni con la presenza del regista"

Visto il successo della prima proiezione torna a Calenzano, dove è stato concepito e realizzato, il film "Via Don Minzoni n. 6" di Andrea Caciagli. Il nuovo appuntamento è fissato per mercoledì alle 21,15 al Teatro Manzoni. In sala ci sarà nuovamente il regista. In questa occasione aprirà la proiezione il documentario "Lost in Calenzano" del calenzanese Lorenzo Gonfiantini dedicato al backstage del film. Ambientato interamente a Calenzano, il film nasce dall’esperienza autobiografica del regista, costretto a lasciare la casa storica di famiglia dopo la scomparsa della nonna, l’ultima persona ad abitare le stanze.