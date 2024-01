Ritorno al futuro . Il volo della Rondine. Sponsor, campo nuovo e magliette per i tifosi

In un momento di grande difficoltà per molte società calcistiche, la Rondinella Marzocco – storico vanto di San Frediano e in qualche modo nel cuore di tutti i fiorentini – rilancia un futuro a tinte biancorosse con novità e tanti progetti per consolidare una crescita della società. Sportiva e non soltanto.

Un 2024 di programmi di governance, e progetti che caratterizzeranno la nuova vita della Rondinella, seconda realtà calcistica fiorentina con alle spalle una storia grande e bella che la portò a sfiorare perfino la serie B negli anni’80. All’orizzonte – oltre al taglio del nastro della ’nuova’ vecchia casa della Rondine a Ponte a Greve, impianto per il quale è stato investito oltre un milione di euro – c’è anche un progetto da ’big’, il merchandising delle magliette.

Nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi progetti svoltasi ieri in Palazzo Vecchio, il numero uno biancorosso Lorenzo Bosi ha sottolineato che la società – che attualmente sta disputando, con buoni risultati, il campionato di Eccellenza – ha ulteriormente alzato l’asticella e che il Cda ha sancito il passaggio da Asd a Ssdrl (società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata), nominando i nuovi membri del Consiglio di amministrazione del quale oltre a Bosi fanno parte il vice presidenti Riccardo Cerza e Francesco Di Costanzo, i consiglieri Daniele Rossi, Giovanni Tiberio, Alessandro Pacenti, Ilaria Tesi, Alfonso Gattabria, Dario Baldassarri e Renato Marasco. "Ci è sembrato opportuno – le parole di Bosi – raccontare ai fiorentini il nostro progetto che si muove attraverso tre punti cardine: sportivo, sociale e impiantistico". Il presidente ha poi sottolineato che entro marzo verrà inaugurato il rinnovato impianto sportivo di Ponte a Greve, un investimento di oltre 1,3 milioni di euro, con la Rondine pronta a spiccare il volo e tornare nella sua casa. Oltre al campo centrale in erba sintetica, sono compresi campi da calcetto, centro Padel, ristorante e bar, oltre alla sede della società. E’ stata presentata anche la nuova maglia 2024 della squadra che sarà indossata a breve dalla squadra 2013 del settore giovanile.

Una divisa particolare che rievoca lo storico rapporto tra la Rondinella e il Torrino di Santa Rosa – che appare elegantemente stilizzato – creata dalla società fiorentina Open Comunicazione, realizzata con il contributo di Arnocanali e Lef, con punto di riferimento sempre sul quartiere di San Frediano.

Infine, nel progetto di crescita sono stati elencate le new entry, importanti realtà imprenditoriali nazionali e locali, con imprenditori, professionisti, esperti in vari settori: dal digitale alla farmaceutica, dall’innovazione alla sostenibilità, dalla comunicazione all’enogastronomia, dal sociale alla salute. Tutte determinate a far crescere la Rondinella Marzocco, la seconda squadra fiorentina. Ricordiamo che la Rondinella è la prima società dilettantistica a livello nazionale con l’innovazione digitale, con il progetto Metaverso realizzato dalla società fiorentina Future, per offrire possibilità di interazione tra squadra, e tifosi.

A breve arriverà anche il nuovo portale rondinellacalcio.it con uno store dedicato al marchandising biancorosso.

Giovanni Puleri