Ritornano le manifestazioni di Pitti . Rivoluzione viabilità, ecco cosa cambia

Si rinnova l’appuntamento con Pitti Immagine alla Fortezza da Basso. Si inizia con Pitti Uomo (dall’ 11 al 14 giungo), a seguire Pitti Bimbo (dal 19 al 21) per poi concludere con Pitti Filati (dal 25 al 27 giugno). Gli uffici della mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti per consentire l’allestimento, lo svolgimento e lo smontaggio degli stand delle manifestazioni. Alcuni di questi sono già in vigore. Vista anche la presenza di cantieri in zona Fortezza, si raccomanda di porre attenzione alla viabilità anche consultando IF, l’App di infomobilità del Comune, e di evitare se possibile gli orari di punta.

Sono già in vigore i divieti di sosta e transito in piazza Bambine e Bambini di Beslan e viale Strozzi; è stata istituita una corsia pedo/ciclabile nel controviale interno di viale Strozzi con transito consentito ai mezzi interessati alla manifestazione, ai taxi e Ncc, oltre che agli autorizzati e mezzi di soccorso e di polizia. Divieto di sosta e transito anche nella corsia asfaltata del giardino Calipari che congiunge viale Strozzi (lato Porta Mugnone) con viale Strozzi (lato piazzale Montelungo) e su piazzale Caduti dell’Egeo. Questi provvedimenti saranno in vigore fino al 10 giugno compreso.

A questi si aggiungeranno, durante lamostra, i divieti di sosta in via Dionisi che sarà dedicata alla sosta taxi, in viale Strozzi con deroga per i mezzi Ncc; nel controviale di viale Guidoni sul lato San Donato sarà consentita la sosta soltanto ai bus navetta a servizio dell’evento. E’ prevista la chiusura di piazzale Bambine e Bambini di Belsan dove sarà istituita la sosta per i mezzi a servizio dei disabili.

Da domenica 16 a martedì 18 giugno, per gli allestimenti di Pitti Immagine Bimbo, scatteranno di nuovo i divieti di sosta e transito in piazza Bambine e Bambini di Beslan e viale Strozzi (rampe di accesso-uscita), la corsia pedo/ciclabile nel controviale interno di viale Strozzi con transito consentito ai mezzi autorizzati; e ancora divieti di sosta e transito su piazzale Caduti dell’Egeo.Durante i giorni della mostra sarà replicata una parte dei provvedimenti predisposti per Pitti Immagine Uomo.

Domenica 23 e lunedì 24 giugno ci sarà l’allestimento di Pitti Immagine Filati, e a seguire i tre giorni dell’evento. Anche in questo caso le limitazioni della viabilità previste saranno analoghe a quelle delle altre manifestazioni.