Alla guida mentre usano il cellulare: patenti ritirate. Sanzioni anche per mancata revisione dell’auto Sono stati controllati 20 veicoli, quattro bus e tre autocarri. Un bus italiano è stato multato per aver sostato e poi transitato senza il previsto permesso di ingresso in città: il bilancio di ultimi controlli del reparto di Rifredi della polizia municipale di Firenze