“Persone sui binari”: ritardi dei treni sul nodo di Firenze

Firenze, 25 maggio 2023 – La presenza di alcune persone sui binari nei pressi della stazione di Firenze Rifredi ha bloccato la circolazione ferroviaria dello scalo, con conseguenti ritardi di alcuni convogli.

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento delle forze di polizia, come segnala sulla sua pagina Facebook anche il presidente della Regione Eugenio Giani. Un treno Pisa-Firenze è già stato cancellato tra Empoli e Firenze, mentre sulla linea per chiusi e per Faenza si segnalano ritardi intorno ai venti minuti.