Rissa sfiorata tra consigliere e cittadini

di Barbara Berti

Nella serata di martedì scorso, su Raitre è andata in onda ’Avanti Popolo’, la trasmissione di Nunzia de Girolamo, con collegamento da Campi per fare il punto sulla situazione. Tralasciando i reiterati errori di denominazione della conduttrice che ha ribattezzato Campi in ’Campo Bisenzio’, collocandolo in provincia di Prato, l’attesa della diretta è stata segnata da momenti di grande tensione, come documentano una serie di video postati sui social. La gente, che ha perso tutto a causa dell’alluvione, è esasperata e arrabbiata. Il Comune viene accusato di essere assente, o quantomeno distante. Così il sindaco Andrea Tagliaferri, che si è presentato con la divisa gialla da soccorritore, è stato preso di mira proprio per l’abbigliamento.

Alcuni cittadini gli avrebbero urlato che non basta la divisa, si deve sporcare le scarpe. È andata peggio al consigliere Marco Monticelli (con delega speciale per il diritto alla salute e i rapporti con enti del terzo settore) che pare sia stato colpito da una bottiglietta d’acqua. La sua colpa?

Essere intervenuto in difesa del primo cittadino minacciando querele per diffamazione a quanti gli stavano gridando che l’amministrazione non aveva fatto abbastanza. Per chiudere la brutta pagina di parole e gesti sconsiderati, Monticelli è stato fatto allontanare. Non è stato risparmiato neppure il presidente del consiglio comunale Antonio Montelatici accusato di aver cercato visibilità durante la recente campagna elettorale (era candidato sindaco sostenuto da Fratelli d’Italia) per poi sparire nel nulla.