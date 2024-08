Rissa a bottigliate, sospesa per sette giorni la licenza a un’attività a Firenze

Firenze, 1 agosto 2024 – Sospesa dalla Questura per sette giorni la licenza a un’attività in via Rocca Tedalda a Firenze. La scorsa settimana, vicino al locale, sarebbe avvenuta una violenta lite tra cittadini stranieri, accompagnata da un pericoloso lancio di bottiglie di vetro e sassi. Mercoledì notte la polizia era infatti intervenuta, ricostruendo l'episodio a seguito del quale una persona sarebbe finita in ospedale a seguito di varie ferite superficiali riportate, spiegano gli investigatori in una nota.

L'altro o gli altri eventuali partecipanti alla vicenda, sulla base di quanto emerso, tutti verosimilmente di origine magrebina, sarebbero invece riusciti ad allontanarsi prima dell'arrivo delle volanti. Nella stessa circostanza, si legge nel provvedimento elaborato dalla divisione polizia amministrativa e sociale della questura, gli agenti hanno poi dovuto placare la rabbia dei residenti che avrebbero denunciato un'esasperante situazione di pericolosità dovuta, secondo quanto appreso, alla frequentazione del locale in questione da parte di persone che, abusando di alcolici, creerebbero disordini, generando di conseguenza un clima invivibile.

Il provvedimento amministrativo, esecutivo dalla mezzanotte di oggi, 1 agosto, e per il quale è sempre ammesso ricorso, è stato quindi emesso al fine di impedire, attraverso la chiusura del locale, concludono gli investigatori, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale al fine di salvaguardare l'esigenza di tutela dell'ordine e sicurezza dei cittadini, prescindendo dalla responsabilità del gestore o del titolare dell'esercizio.