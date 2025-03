Riprende la circolazione ferroviaria tra Rufina e Contea dopo il maltempo

Dopo settimane di attesa, arriva finalmente il via libera: da oggi riprende la circolazione ferroviaria tra Rufina e Contea sulla linea Firenze – Borgo San Lorenzo via Pontassieve. La circolazione era stata interrotta il 17 marzo a causa del danneggiamento di un muro di contenimento, a seguito del maltempo che aveva colpito la Toscana e in particolare l’area del Mugello nei giorni immediatamente precedenti. Sul posto hanno "lavorato tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici che hanno provveduto alle attività di ripristino e messa in sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria", ga sapere Trenitalia.

Il servizio commerciale riprenderà a regime a partire dalle ore 12.50 per i treni in partenza da Firenze verso Borgo San Lorenzo e dalle 15.52 per la tratta inversa. Fino alla ripresa del servizio ferroviario rimarranno attive le offerte bus già in vigore. Sulla linea Firenze – Borgo San Lorenzo via Vaglia la riattivazione tra San Piero a Sieve e Borgo (anche questa interrotta per i danni causati dal maltempo) è prevista al momento entro il 15 aprile.

Un ritorno alla normalità atteso soprattutto dai pendolari della Valdisieve e del Mugello, che potranno finalmente contare di nuovo sulla linea ferroviaria per i propri spostamenti quotidiani. Stroai diversa invece per Marradi. Che, con molte probabilità, resterà tagliata fuori dai collegamenti via treno ancora più a lungo. "Non è al momento possibile fare previsioni per la riattivazione del tratto Borgo San Lorenzo – Marradi a causa degli ingenti danni", si legge infatti nero su bianco in una nota della stessa Regione dei gironi scorsi.