Riparte il viaggio della Memoria. Studenti in visita al campo di Dachau

Dodici anni dopo, gli studenti delle scuole di Fiesole parteciperanno ai pellegrinaggi della Memoria, che l’associazione nazionale ex deportati organizza ai campi di concentramento in Austria e Germania. Partenza l’8 maggio e dopo una tappa a Monaco, la visita al campo di Dachau. Quindi si proseguirà per Salisburgo con il memoriale di Ebensee e poi Mauthausen. Infine il quinto giorno, il 12 maggio, la visita alla Risiera di San Sabba di Trieste. La delegazione sarà composta da quattro studenti delle terze classi della scuola media, un professore e l’assessore alla Cultura della Memoria del Comune Tommaso Rossi (in foto). Prima delle vacanze pasquali Aned ha incontrato gli studenti per un piccolo percorso formativo e di inquadramento del contesto della deportazione e dei campi. A seguire i partecipanti al viaggio racconteranno la loro esperienza in classe.

"Abbiamo deciso di ripristinare il Viaggio della Memoria – ha dichiarato la sindaca Cristina Scaletti - perché è un percorso fondamentale per far riflettere i nostri ragazzi sulle atrocità commesse dal nazismo. Promuovere la memoria di quella tragedia può evitare gli errori e gli orrori di quel passato". "Un’iniziativa resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione tra Comune e Aned sezione di Firenze e per questo ringrazio il suo presidente Lorenzo Tombelli perché-, ha sottolineato l’assessore Tommaso Rossi- è una iniziativa a cui tenevamo molto e che riprende dopo anni di stop".

Daniela Giovannetti