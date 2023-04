Riparte all’assalto la ’banda del tombino’

A volte ritornano. Purtroppo. Perché sono ritorni decisamente sgraditi. Parliamo della banda, delle bande dei tombini. Malviventi ’specializzati’ in incursioni nei negozi piuttosto cruente. Vero, accadono di notte quando non c’è nessuno, però sono cos’ rovinose da provocare molti danni. Spesso quelli agli ingressi e alle vetrine dei negozi sono ben superiori a quanto viene effettivamente portato via.

L’ultimo colpo con un tombino in via della Rondinella: i banditi hanno sfondato la porta della macelleria islamica "Essalam 2" di Triki Mourad e Salah Kamel-abdel. Bottino tutto somato contenuto, 300 euro dal fondo cassa.

Ad accorgersi di quanto accaduto nella notatta di Pasqua è stato il proprietario della macelleria che ha trovato il tombino vicino alla porta infranta.

Racconta Mourad, 53anni: "Ci hanno aspettato! Sono andato via verso le 22.30 dopo aver rimesso tutto in ordine. Sono tornato a casa, abito abbastanza vicino, mi sono fatto una doccia poi ho pensato di uscire in macchina con mio figlio, per fargli fare un po’ di pratica con la guida, deve prendere il foglio rosa. Passiamo anche da via Rondinella. E siamo passati, poco prima delle 23,30. Siamo passati e abbiamo visto che, appena uscito, o poco dopo, avevano già fatto il colpo.

"Hanno sfondato l’ingresso, la vetrina con un tombino che ho ritrovato lì vicino. Sono proprio dei maledetti. Spero che possano rintracciarli e punirli".

Sul posto è intervenuta la polizia. Esauriti i primi rilievi del caso, si cercando eventuali filmati delle telecamere degli impianti di videosorveglianza installati in zona.

Potrebbero aver ripreso l’autore, o gli autori, anche durante il percorso di allontanamento dalla macelleria. Indagini in corso.

g.sp.