Riflettori sui soccorsi. Carabinieri allo stadio. Preso il defibrillatore. Eseguita l’autopsia

di Pietro Mecarozzi

e Lisa Ciardi

Ieri, alle 12 circa, una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Signa si è presentata ai cancelli dello stadio comunale Ballerini, casa sportiva del Lanciotto Campi. Un blitz di qualche minuto, durante il quale i militari hanno prelevato il defibrillatore che domenica scorsa è stato usato per i primi soccorsi a Mattia Giani, il giovane calciatore colpito da un malore durante la partita Lanciotto Campi-Castelfioretio e poi deceduto l’indomani mattina a Careggi. Sempre ieri, gli stessi militari hanno acquisito anche il secondo defibrillatore presente nella prima ambulanza arrivata al campo. Entrambi i dispositivi a breve saranno affidati a un perito, che estrarrà dalla cosiddetta ’scatola nera’ tutte le informazioni utili per chiarire la dinamica dei momenti subito successivi al malore di Giani.

Le due operazioni rientrano nelle sfilza di acquisizioni – che hanno riguardato anche le cartelle cliniche/sportive di Mattia – disposte dalla procura di Firenze, che pochi giorni fa sulla vicenda ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo. Dal campo sportivo del Lanciotto arrivano anche nuove informazioni che fanno luce sulla questione della posizione, all’interno dell’impianto, del dispositivo salvavita. Il regolamento regionale chiarisce che "deve essere posizionato in un luogo più vicino possibile al luogo dello svolgimento dell’attività sportiva" – magari a bordo campo –, in modo da poterlo raggiungere al massimo "in tre minuti di passo veloce". Il defibrillatore in questo caso, secondo le ricostruzioni, si sarebbe trovato all’interno dello spogliatoio dell’arbitro, che dista pochi metri dal campo di gioco e dal punto dove il calciatore numero 7 dei gialloblù si è accasciato. Restano da chiarire, però, i motivi dell’assenza del medico (che è obbligatorio nei campionati di Eccelenza) al momento della partita.

Per la mancata presenza – del dottore e in alternativa di un’ambulanza – il Lanciotto Campi è stato multato di soli 400 euro, ma la questione del presidio sanitario durante le gare dilettantistiche ha assuanto rilevanza a livello nazionale sulle responsabilità in testa anche al direttore di gara che, per molti esponenti della Figc, non avrebbe dovuto fischiare l’inizo della partita.

Ieri è stata anche la giornata dell’autopsia (alla quale seguirà a breve l’esame istologico) sul corpo del giovane, eseguita dal medico legale Beatrice Defraia all’Istituto di medicina legale di Firenze. La famiglia Giani, assistita dall’avvocato Duccio Baglini, ha nominato il suo consulente: il medico legale Valentina Bugelli, professionista affermata e già nota per aver lavorato sui casi complessi di cronaca nera. Gli accertamenti non saranno brevi, né semplici, e si concentreranno sul cuore del calciatore, attraverso l’analisi e lo studio dei tessuti. Sono infatti stati nominati dal pm anche due consulenti ’ausiliari’ per svolgere gli esami più specifici sul cuore del giovane: si tratta dei due luminari della cardiologia: Crisitina Basso e Fiorenzo Gaita.

La relazione dell’esame, invece, sarà depositata in procura tra novanta giorni e dovrà chiarire le cause del decesso del giocatore. Il pubblico ministero Giuseppe Ledda, titolare dell’inchiesta, nel frattempo ha dato il via libera per la restituzione della salma ai familiari.