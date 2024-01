Rifiuti, nuovo contratto degli addetti al ritiro

Anche gli addetti al ritiro della raccolta porta a porta di Bagno a Ripoli avranno il contratto igiene ambientale come i colleghi di Alia. Grazie a un accordo dapprima con l’azienda ‘madre’ e poi con la ditta che ha l’appalto sul territorio comunale, ossia la Cooperativa Cristoforo, le organizzazioni sindacali hanno ottenuto l’applicazione del Contratto nazionale Fise/Utilitalia anche al gestone del servizio di raccolta della differenziata. Potranno dunque goderne i lavoratori di oggi e del futuro, anche se non direttamente dipendenti di Alia, ma di una ditta in appalto. Sono attualmente 29 i lavoratori interessati. Soddisfatta la Fp Cgil: "Abbiamo stabilito il principio della corretta applicazione contrattuale. In passato più volte avevamo criticato l’affidamento di Alia spa di raccolta rifiuti e spazzamento ad aziende e cooperative che, non applicando il contratto nazionale, creavano condizioni peggiorative, ossia meno salario e meno diritti. È invece sempre più fondamentale mettere al centro del piano industriale della Multiutility la qualità del lavoro, investendo sui lavoratori, rafforzando i salari e le loro condizioni, trovando un accordo per stabilizzare i troppi precari".

Manuela Plastina