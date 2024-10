Rifiuti, la discarica saluta la città. Scongiurato il nuovo ampliamento

É confermato: la discarica al ’Pago’, nel comune di Firenzuola è chiusa, e non sarà ampliata e riaperta. La Commissione Territorio e Ambiente del Consiglio regionale della Toscana ha esaminato le osservazioni pervenute sulla discarica prendendo atto che la discarica ha cessato la propria attività il 28 settembre scorso con il completamento del quinto lotto, chiudendo a ogni ipotesi di realizzazione di un sesto lotto. Scelta che vedrà l’approvazione definitiva del Consiglio entro la fine dell’anno. Ma la notizia scatena comunque una forte polemica politica. Perché il centrodestra, a cominciare dall’amministrazion, non ha gradito l’esultanza di due consiglieri regionali Pd, Cristiano Benucci, componente della commissione, e Fiammetta Capirossi. "Si tratta di un’ottima notizia – aveva commentato Benucci – un risultato per il quale, insieme ai consiglieri della lista ’Bene Comune’, abbiamo lavorato da mesi. La loro osservazione, pervenuta per prima, ha infatti sviluppato più di altre una riflessione pubblica su questo tema stimolando anche altre osservazioni tra cui quella del Comune".

E Capirossi parla di "un impegno che avevamo preso e che abbiamo mantenuto". "Ci fa un po’ sorridere – replica il sindaco Buti – leggere quanto dichiarato dal consigliere regionale Benucci, il quale è evidentemente in cerca di consensi elettorali all’interno della Lista Bene Comune, in vista delle elezioni. Ricordo che la battaglia per la chiusura è stata principalmente combattuta dai rappresentanti regionali del centrodestra e dalle nostre amministrazioni la mia e quella di Scarpelli, con atti concreti e posizioni coerenti, ripetuti negli anni. Non come le passate amministrazioni di sinistra che hanno il peccato originale dell’ampliamento della discarica". Anche la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Tozzi batte sul medesimo tasto: "Spiace ricordare ai consiglieri che se la vicenda si è conclusa positivamente, è grazie all’impegno profuso dagli amministratori locali in primis, non certo a guida Pd, che fortunatamente da 15 anni almeno siede all’opposizione a Firenzuola, ma anche grazie al sostegno che come centrodestra abbiamo dato".

Paolo Guidotti