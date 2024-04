Rifiuti, in arrivo la tariffa corrispettiva

A partire da gennaio 2025 la Tariffa corrispettiva entrerà in vigore anche a Campi. Per spiegarne le novità Alia Multiutility e amministrazione comunale, a partire da maggio, attiveranno uno sportello informativo a cui sarà possibile rivolgersi anche per il ritiro dei nuovi kit di raccolta. In linea con quanto richiesto dalla normativa europea, infatti, il principio alla base della Tariffa corrispettiva – in Toscana già attiva in 17 Comuni – implica una misurazione dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella separazione degli scarti e nella tutela dell’ambiente. Per questo i cittadini dovranno dotarsi di nuovi contenitori e sacchi per la raccolta, corredati di strumenti digitali di rilevazione (Tag), mentre i contenitori attualmente in uso dovranno essere restituiti. Dal 15 maggio al 28 settembre, quindi, ci sarà uno sportello dedicato agli utenti di Campi, in via del Biancospino 118, aperto ogni martedì e sabato (8.30-13.30) e il venerdì pomeriggio (13.30-18.30). Nel periodo di apertura dello sportello straordinario, gli altri Infopoint dedicati al ritiro del kit per la raccolta, in via Castronella e via Dante, resteranno chiusi; sarà, invece, aperto ogni mercoledì dalle 13 alle 17 lo sportello dedicato alle operazioni Tari in piazza Dante.

P.F.N.