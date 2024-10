Rifiuti, caccia grossa agli abusivi. In sette incastrati dalle fototrappole

Giro di vite della Polizia municipale nella lotta all’abbandono dei rifiuti. Negli ultimi dieci giorni, infatti, sono state sette le persone fermate (la maggior parte delle quali italiani) grazie all’utilizzo delle due fototrappole, telecamere di videosorveglianza di ultima generazione volute per combattere una brutta abitudine e che sul territorio campigiano crea da sempre problemi. Fototrappole che, come ha spiegato il comandante Simone Orvai, ‘girano’ nelle strade maggiormente a rischio - consentendo azioni di controllo 7 giorni su 7, 24 ore su 24 - e che, su impulso del sindaco Tagliaferri e dell’assessore Pizzirusso (adesso passata allo sport), ha spinto il Comune ad aderire al progetto ‘E-Killer’, che prevede appunto il posizionamento delle fototrappole nelle zone più sensibili. Gli agenti, insomma, sono stati vicini a fare il pieno, se si considera che la media è stata quasi di una persona al giorno. I cittadini poi sono stati convocati negli uffici della Municipale e denunciati ai sensi del Testo unico ambientale. Numeri, questi, che portano il totale degli accertamenti nel corso del 2024 a 260, 46 dei quali di natura ambientale con relative denunce alla Procura.

Facendo invece un confronto con gli anni precedenti, gli accertamenti nel 2021, 2022 e 2023 erano stati in tutto 286, 237 e 287, in prospettiva quindi si tratta di un dato che sembra destinato a salire. Grazie anche alla collaborazione con Alia Multiutility, è stato deciso di implementare l’attività degli ispettori ambientali, ampliando le ore di controllo sul territorio, passate dalle 1.404 del 2023 alle 1.872 ore nel 2024, con un incremento di 468 ore (+33%). Campi è infatti il Comune che registra una situazione fra le peggiori della Piana fiorentina, con un aumento significativo rispetto a Comuni limitrofi come per esempio Sesto, con quasi il 50% in più di abbandoni.

Pier Francesco Nesti