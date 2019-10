Firenze, 2 ottobre 2019 - Continuano i controlli della Polizia Municipale contro l’abbandono di rifiuti. Nei giorni scorsi sono stati multati dieci persone per aver scaricato materiale vario in violazione del regolamento comunale. E otto di queste sono state individuate grazie alle fototrappola. È questo l'esito degli ultimi interventi del Reparto di Polizia Ambientale.

Qualche giorno fa gli agenti hanno completato una serie di accertamenti avviati nelle scorse settimane a seguito degli scatti di una fototrappola in zona Brozzi, in corrispondenza di postazione di cassonetti dove frequentemente vengono abbandonati rifiuti. Dalla visione delle immagini sono emersi infatti alcuni scarichi illeciti da veicoli (in dettaglio sacchi di rifiuti indifferenziati, parti di arredi, cassette per frutta, bidoni plastici vuoti).

Dalle targhe dei veicoli è stato possibile risalire agli intestatari risultati poi anche responsabili degli abbandoni. Si tratta di otto persone residenti o con attività lavorativa in zona: per tutti è scattata la sanzione da 500 euro. Ma gli accertamenti non sono finiti: gli agenti stanno infatti visionando ulteriori scatti della fototrappola alla ricerca di ulteriori abbandoni e relativi responsabili. A questa attività si aggiungono due interventi sul campo. In un controllo mirato in orario notturno gli agenti dei reparti di Polizia Ambientale e Polizia Edilizia hanno sorpreso una persona mentre abbandonava rifiuti ingombranti (per la precisione materassi) accanto a una postazione di cassonetti di via Pistoiese. È stato invece individuato grazie ad alcuni elementi ritrovati nel materiale abbandonato e a un testimone il responsabile di un altro scarico illecito avvenuto nel Quatiere 4. Per entrambi è scattato il verbale da 500 euro.