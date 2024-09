Rificolona, torna la tradizione . Colori alla Santissima Annunziata. Ma è festa in tutti i rioni della città

Gran festa, colori e sorrisi dei più piccoli ieri sera in piazza Santissima Annunziata per la tappa finale del pellegrinaggio guidato dall’arcivescovo Gherardo Gambelli partito alle 16 dalla basilica dell’Impruneta con tappa alle 20 in piazza Santa Felicita.

Dopo il saluto delle istituzioni, il corteo è proseguito verso il Duomo e via dei Servi con l’arrivo alle 21,30 in Santissima Annunziata. Qui si è tenuta la benedizione delle rificolone e la premiazione delle più originali. Ma la festa è andata in scena in tutta la città con gli appuntamenti in ogni rione e quartiere.